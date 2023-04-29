الصين تعلن الانتهاء من إجلاء رعاياها في السودان بالكامل

قال القائم بأعمال السفارة الصينية في الرياض «ين نيهاو»، إن السفينة التي رست صباح اليوم السبت، في ميناء جدة، هي الدفعة الأخيرة من الرعايا الصينيين بالسودان، مؤكدا أنه جرى إجلاء 1100 مواطن صيني على مدار يومين.

وأعرب الدبلوماسي الصيني - خلال تصريح خاص لقناة «الإخبارية» السعودية - عن شكره لدعم المملكة العربية السعودية لبلاده وتعزيز الأمن ودورها المهم في المنطقة، لافتا إلى أنه يجري حاليا عمليات التنسيق لرحيلهم إلى بكين؛ في ظل تزايد طلب الدول لمساعدة المملكة لإجلاء رعاياهم من السودان.

ولفت أن أول رحلة لسفر الرعايا الصينيين انطلقت أمس الجمعة، من مطار الملك عبد العزيز في جدة، إلى الصين، إذ جرى نقل 345 مواطنا، مؤكدا حصول الصين على كل التسهيلات من جانب المملكة؛ لتسهيل سفر مواطنيها في سلام.