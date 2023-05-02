جهاز مدينة السادس من أكتوبر ينظم حملة ضد الكلاب الضالة

نظم جهاز مدينة السادس من أكتوبر حملة للقضاء على الكلاب الصالة، في اطار إجراءات جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومجلس أمناء المدينة؛ للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من انتشار الأمراض نتيجة انتشار ظاهرة كلاب الشوارع بكثرة داخل المدينة على مدار أعوام سابقة.

وأكد جهاز المدينة تطعيم الكلاب للحد من هذه الظاهرة وتأمين المواطنين. من جهته أوضح المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، أنّه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة للسيطرة على ظاهرة انتشار كلاب الشوارع من خلال التعقيم والتطعيم؛ ليتم عمل حملات يومية على مدار الشهر ويتم نقل الكلاب إلى مكان التعقيم والتطعيم وطبقًا للبرنامج الزمني المحدد لهذا العمل وبما لا يضر بعملية توازن البيئة وبما لايحالف الشرع والقانون.

كما أكد محمود برعي رئيس مجلس الأمناء أن هذا المشروع يعد من أهم الأولويات التى يعمل عليها مجلس الأمناء حفاظًا على صحة مواطني المدينة وأمنهم، وأوضحت رئيس جمعية الرفق بالحيوان في القاهرة، بأن عمليات التعقيم تؤدى إلى تقليل عدد الولادات، وتقليل شراسة الكلاب، سواء الذكور أو الإناث، حيث يجري أيضا تطعيمها ضد مرض السعار، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، عن طريق عضة الكلب.

وأن معظم هذه العمليات تم إجراؤها للإناث، خاصة أن أنثى الكلب تلد في المتوسط بين 8 إلى 14 جرواً في مدة الحمل، التي لا تتجاوز 60 يوماً، وهذا يعني أنها يمكن أن تضع أكثر من 60 جرواً في العام الواحد، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة انتشار الكلاب الضالة.