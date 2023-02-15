رئيس جمعية الرفق بالحيوان يعلق على صورة عناق مجموعة كلاب رصدتها «الوطن»: عظيمة

"يَقُولُ النَّاسُ إنَّ الكَلْبَ أَوْفَى مِنَ البَشَرِ القِوامِ ذَوِي اللُّبَابِ»، بهذه الكلمات وصف الشاعر على الطائي وفاء هذه الكائنات لتأتي لنا هذه الصور التي رصدتها «الوطن» والتي أثبتت ذلك بعدما احتضن عدد من الكلاب شقيقهم المتوفى في أجواء البرد القارس بمولد السيدة زينب، في مشهد يعبر عن الحزن الشديد ألمًا على فراق فقيدهم.

وفي هذا السياق قال الدكتور شهاب الدين عثمان، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، إن الصور التي انفردت بها «الوطن» لمجموعة من الكلاب هي صور عظيمة من صاحبها، وتكشف عن وفاء هذا المخلوق الضعيف، والذي يعبر عن الحب والوفاء الذي يوصف به دائمًا.

الكلاب لن تتحرك من مكانها حال دفن شقيقها

وأوضح رئيس جمعية الرفق بالحيوان في تصريحات لـ"الوطن" بأن هذه الكلاب تحزن مثل الإنسان لأن بها الكثير من الوفاء لأهلها وأصحابها، موضحًا: «الكلاب مخلوق وفي للغاية، ويحزن مثلما نحزن بالظبط، وفي حال محاولة أحد المارين دفن الجرو الصغير الميت فإنه لن يتركه أشقاؤه وحيدًا وسيقفون عند مكان الدفن، ولن يتحركوا منه لفترة».

وأشار إلى أن هناك موقفًا لن ينساه طوال حياته، وهو مجىء أحد الكلاب بنفسه إلى جمعية الرفق بالحيوان ليتم معالجته بعدما كان جريحا ومتعبا للغاية، وتم تأهيله ومعالجته داخل الجمعية ليصبح سليما معافى تماما، مطالبا الجميع بعدم التعرض بالأذي لأي نوع من الحيوانات.