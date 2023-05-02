وفاة طبيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباشرة عمله بالشرقية

توفى الدكتور محمد سعيد علتم، مدرس مساعد بكلية جراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بعيادته لمباشرة عمله.

نقابة أطباء الأسنان تنعي الطبيب الراحل

وأصدرت نقابة أطباء الأسنان بالشرقية، بيانا نعت خلاله الطبيب الراحل، وجاء فيه: «يتقدم الدكتور خالد عامر نقيب أطباء أسنان الشرقية بخالص التعازي إلى ذوي الطبيب محمد عتلم والي أطباء أسنان الشرقية وههيا، الذي وافته المنية اليوم إثر ذمة قلبية ندعوا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مواقع التواصل تتحول إلى سرادق عزاء

وأثارت وفاة الطبيب الراحل حالة من الحزن على مواقع الاجتماعي فيسبوك، وأنهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، وعلق قائلا:«ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله في الفردوس الأعلى يارب العالمين يارب ويصبر أهله وأسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى».

وتابع: «لا حول ولا قوة إلًا بالله العلي العظيم ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين»، وكتب: «اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين يارب العالمين».