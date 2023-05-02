وفاة شقيقة حمدين صباحي.. والجنازة ظهرا بمسجد «سيدي فتح» في بلطيم

أعلن السياسي حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب الكرامة، وفاة شقيقته صباح اليوم، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحًا أنَّ موعد صلاة الجنازة ظهر اليوم في بلطيم.

حمدين صباحي: عزاء شقيقتي قاصر على تشييع الجثمان

وقال «صباحي» في المنشور: «يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، في رحمة الله ورضوانه القلب الحنون والعطاء الصموت والحزن العتيق والبسمة الصافية شقيقتي الكبرى الحاجة معزوزة عبدالعاطي صباحي، أرملة المرحوم الحاج عبدالغني حنورة، والدة محمد وعبدالعزيز وعبدالمنعم وأماني وعبدالتواب، تقبلها الله بواسع رحمته في واسع جنته وجزاها عني خيرًا، وألهمنا جميل الصبر، صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد سيدي فتح في بلطيم، والعزاء قاصر على تشييع الجثمان».