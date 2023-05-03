الحوار الوطني: عقد جلستين نقاشيتين اليوم حول عدد من القضايا والأحزاب

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه من المتوقع عقد جلستين نقاشيتين اليوم تتناول الجلسة الأولى كيفية تحديد المحاور والقضايا التي توصلوا لها وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة وجلسة أخرى تناقش مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.

الأحزاب السياسية لديها فرصة لاعادة تقديم نفسها للشارع والمواطن المصري

وأوضح خلال لقاء عبر تطبيق زووم مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الأحزاب السياسية هي التي تقود أي حياة سياسية صحية في أي بلد مؤكدًا أن الأحزاب السياسية لديها فرصة لإعادة تقديم نفسها للشارع والمواطن المصري من خلال دعوة الحوار الوطني الشامل الموجه لجميع الفئات في مصر.

الجلسات مذاعة وستحضرها وسائل الإعلام والصحف

وشدد على أنه من حق الرأي العام متابعة ما يجري في جلسات الحوار الوطني مشيرًا إلى أن الجلسات مذاعة وستحضرها وسائل الإعلام والصحف وستكون متاحة لجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المعتمدة في مصر.