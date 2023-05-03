كل ما تريد معرفته عن الحوار الوطني.. «رؤية وأهداف ومبادئ وقيم»

تنطلق اليوم الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطني والذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاقه خلال إفطار أ­سرة المصرية في شهر رمضان، أبريل 2022 والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويقام الحوار الوطني بالتنسيق مع كل تيارات وفئات المجتمع، لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

رؤية الحوار الوطني

الحوار الوطني هو دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

أهداف الحوار الوطني

1- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

2- الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري.

3- الكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

4- ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات.

5- دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة.

6- ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل.

مبادئ الحوار الوطني:

-الحوار الوطني قائم على التفهم.. لا الإقناع.

-الجلسات ليس مناظرة بين رؤى متنافسة، ولكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء.

- الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية

- مصر أولا ً .. فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبا ونقدم مصلحة الوطن.

قيم الحوار الوطني

المشاركة

الثقة

الانفتاح

الصدق

الإبداع

المساواة