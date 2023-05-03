8 أرقام مهمة من الحوار الوطني: 2000 ساعة عمل كاملة للأمانة الفنية تعادل 83 يوما

تنطلق اليوم الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطني والذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاقه خلال إفطار أ­سرة المصرية في شهر رمضان، أبريل 2022 والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

«الوطن» ترصد لكم أبرز 8 أرقام في الحوار الوطني كما يلي:

أرقام مهمة للحوار الوطني

- 44 مقررا ومقررا مساعدا بلجان الحوار الوطني

- 20 عضوا هو أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

- 23 جلسة هي عدد الجلسات التي تم عقدها

- 2000 ساعة هي عدد ساعات عمل الأمانة الفنية للحوار الوطني، وهي ما يعادل 83 يوما كاملة.

- 250 ساعة هي عدد ساعات عمل اللجان.

- 3 محاور هي المحاور التي يناقشها الحوار الوطني «سياسي-اقتصادي-مجتمعي».

- 8 فئات تشارك في الجلسات النقاشية للحوار الوطني وهم «مقررو المحور - مقررو اللجان - باحثون وخبراء - مواطنون - مجلس أمناء - ممثلوا الأحزاب - مرشحو الجهات - مقدمو المقترحات».

- 8 خطوات للحوار الوطني «تكليف الرئيس باجراء الحوار في 26 أبريل 2022 - إعلان المنسق العام في 8 يونيو 2022- تشكيل مجلس الأمناء في 26 يونيو 2022- إعلان بدء الاجتماعات في 3 يوليو 2022- اختيار المقررين والمقررين المساعدين في 5 سبتمبر 2022- الحوار الجماهيري في 17 سبتمبر 2022- بدأ الحوار النخبوي في 3 مايو 2023- ثم المؤتمر الختامي لرفع المخرجات».