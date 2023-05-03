8 أرقام مهمة من الحوار الوطني: 2000 ساعة عمل كاملة للأمانة الفنية تعادل 83 يوما
كتب:
أحمد حامد دياب
02:46 ص | الأربعاء 03 مايو 2023
الحوار الوطني
تنطلق اليوم الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطني والذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاقه خلال إفطار أسرة المصرية في شهر رمضان، أبريل 2022 والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب.
«الوطن» ترصد لكم أبرز 8 أرقام في الحوار الوطني كما يلي:
أرقام مهمة للحوار الوطني
- 44 مقررا ومقررا مساعدا بلجان الحوار الوطني
- 20 عضوا هو أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
- 23 جلسة هي عدد الجلسات التي تم عقدها
- 2000 ساعة هي عدد ساعات عمل الأمانة الفنية للحوار الوطني، وهي ما يعادل 83 يوما كاملة.
- 250 ساعة هي عدد ساعات عمل اللجان.
- 3 محاور هي المحاور التي يناقشها الحوار الوطني «سياسي-اقتصادي-مجتمعي».
- 8 فئات تشارك في الجلسات النقاشية للحوار الوطني وهم «مقررو المحور - مقررو اللجان - باحثون وخبراء - مواطنون - مجلس أمناء - ممثلوا الأحزاب - مرشحو الجهات - مقدمو المقترحات».
- 8 خطوات للحوار الوطني «تكليف الرئيس باجراء الحوار في 26 أبريل 2022 - إعلان المنسق العام في 8 يونيو 2022- تشكيل مجلس الأمناء في 26 يونيو 2022- إعلان بدء الاجتماعات في 3 يوليو 2022- اختيار المقررين والمقررين المساعدين في 5 سبتمبر 2022- الحوار الجماهيري في 17 سبتمبر 2022- بدأ الحوار النخبوي في 3 مايو 2023- ثم المؤتمر الختامي لرفع المخرجات».