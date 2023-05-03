الحوار الوطني: الجلسات ستكون مذاعة.. وبيانات في ختام الجلسات النقاشية

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جلسة اليوم مذاعة على الهواء مباشرة وكثير من الجلسات ستكون مذاعة، وفي ختام أيام الجلسات النقاشية ستصدر بيانات من الأمانة الفنية لمعرفة ما تم الانتهاء من مناقشته ومؤتمر صحفي نهاية كل أسبوع للإجابة عن أسئلة الصحافة.

الجلسات ستقام خلال 3 أيام أسبوعيًا

وأوضح خلال لقاء عبر تطبيق زووم مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن جلسات الحوار الوطني ستقام خلال 3 أيام أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن كل يوم سيكون هناك جلسات مخصصة.

يوم فاصل بين الجلسات من أجل متابعة الجمهور

وأكد أنه سيكون هناك يوم فاصل بين الجلسات وبعدها ولن تعقد في أيام متتالية، لافتًا إلى أن اليوم الفاصل سيكون للمواطنين من أجل الفهم والتحليل والدراسة والمتابعة، مشددًا على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل ما يحدث في جلسات الحوار الوطني للمواطنين معتبرًا أنهم المستهدف الأول والأخير للحوار الوطني.