أقل من 72 تفصل المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، للمنافسة على كأس السوبر المصري 2023، المقرر إقامته الجمعة المقبل على أرض الإمارات، حيث ينتظر اللقاء جميع مشجعي الكرة المصرية والعربية نظرا لرغبة الأهلي في استكمال سلسلة انتصاراته بالفوز الثالث على بيراميدز هذا الموسم، خاصة بعد حصوله مؤخرا على بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، في حين يسعى الأخير للفوز على المارد الأحمر، وتعويض خسارته.

موعد مباراة كأس السوبر بين الأهلي وبيراميدز

يقام اللقاء المنتظر بين الأهلي وبيراميدز على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر

وبالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر بين الأهلي وبيراميدز، المقرر أن تنقل المباراة وكواليس اللقاء على شبكة قنوات أون تايم سبورت، إضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 11681.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1

- التردد 12091.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

- التردد 11804.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.