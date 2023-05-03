النائب أحمد الشرقاوي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني انطلاقة حقيقية

أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم انطلاقة حقيقية، لمناقشة الملفات والقضايا المطروحة، والتي تمثل المجتمع المصري.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الجلسة تنعقد بعد 10 أشهر من النقاش والحوار داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي شهد توافقات وتفاهمات انتهت إلى اختيار 113 موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويجرى مناقشتها تفصيليا من خلال اللجان المنبثقة عن أمانة الحوار الوطني.

وأوضح أن بداية عمل هذه اللجان سيكون بعد الانتهاء من جلسة الحوار الوطني اليوم بـ8 أيام، مشيرا إلى أن جميع التوقعات تستهدف مناقشات جادة ومثمرة من كل الأطراف المشاركة في هذا الحوار.

الوصول إلى نتائج حقيقية

وتابع: «نهدف إلى الوصول لنتائج حقيقية تكون على نفس المستوى، من الجهد الذي بذله مجلس أمناء الحوار للإعداد له منذ أبريل من العام الماضي»، لافتا إلى أن الآمال معقودة لوضع حلولا جذرية في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية المخرجات التي ستصدر من الحوار الوطني، والذي قد يستغرق نحو 3 أشهر قد تزيد أو تقل حسبما يجرى الانتهاء من مناقشة الملفات المطروحة وعددها كما سبق وذكرنا 113موضوعا، إذ جرى إرسال هذه المخرجات لرئيس الجمهورية، ليوجه بشأنها باتخاذ اللازم أما بتعديلات تشريعية جديدة أو قرارات تنفيذية.