ضياء رشوان: كل جلسة في الحوار الوطني تتضمن 30 إلى 40 عضوا

أكد الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحركة المدنية الديمقراطية ستشارك بالحوار الوطني، بما فيها بعض الأحزاب التي كانت تتحفظ في البداية.

ليس هناك توجيه نحو نظام انتخابي بعينه

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن الحوار الوطني سيستغرق أسابيع أو بعض الشهور، مضيفًا: «احنا مش جايين نلعب على حد، والقضية التي سيتم الانتهاء منها، سوف يعلن عن نتائجها وترفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية».

أوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن كل جلسة تتضمن 30 إلى 40 عضوًا، بخلاف الحاضرين للجلسات، والذين ليس من حقهم التحدث خلال الجلسة.

وتحدث ضياء رشوان عن النظام الانتخابي، مؤكدًا أنه ليس هناك توجيه نحو نظام انتخابي بعينه.

الاجتماعات بقيادات حزبية

وكشف ضياء رشوان أنه اجتمع بـ3 قيادات من حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ووقعوا على مشاركتهم في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على احترام الدستور واتخاذه قاعدة للحوار، لافتًا إلى أن حزب النور مشارك في الحوار الوطني، بصفته شريكا في تحالف 30 يونيو.