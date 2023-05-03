ترحيب في المحافظات بانطلاق جلسات الحوار الوطني.. إشادة ومقترحات

رحب عدد كبير من المواطنين في المحافظات باستكمال جلسات الحوار الوطني ومشاركة فئات المجتمع وأطيافه المختلفة، إذ جرى الاستماع إلى جميع الآراء، ما بين مزارع وعامل وموظف ومتطوعين أعمال خيرية وأطباء ومعلمين.

أمين صندوق الجمعيات الأهلية: نتحدث دون قيود أو خطوط حمراء

وقال محمد سيد، أمين صندوق الجمعيات الأهلية في محافظة بني سويف: «سعداء بالحوار الوطني وبمشاركة كل الفئات، حيث يستمع الحوار الوطني إلى كل الآراء، دون قيود أو خطوط حمراء، الجميع يشارك ويتحدث ويضع رأيه ونثق في أن صوتنا يصل لأصحاب القرار، ونحن كجمعيات أهلية شاركنا بقوة وعرضنا الآراء والمطالب الخاصة بنا».

الفلاح شريك رئيسي في الدولة

وأضاف سيد عبد الحميد حسن، مزارع، من محافظة بني سويف، أنه لابد أن يكون الفلاح شريكًا رئيسيًا في الحوار الوطني، لعرض شكواه ومطالبه، فالفلاح له دور كبير في المجتمع المصري، وأتمنى أن تكون مشاركته في الحوار الوطني بشكل كبير يعرض خلاله مطالبة.

وقال أشرف محمود، مدير التعليم الخاص بالقليوبية: «أرى أن الحوار الوطني يحدد ملامح الفترة القادمة، وخصوصًا أن مصر اجتازت فترة عصيبة جدًا، ونحن الآن في مرحلة البناء سويًا فالمواطن شريك أساسي في التنمية بجميع مستوياتها، وفي حدود عملي فقد حدث طفرة تعليمية كبيرة، وأتمنى أن تسمح جلسات الحوار الوطني بمساحة أكبر للتعليم قبل الجامعي وبعده».

استشارية صحة نفسية: الحوار الوطني يسع الجميع

نسمة عبد الرؤوف استشاري صحة نفسية، مقيمة بمحافظة أسيوط، إنها سعيدة جدًا بفكرة الحوار الوطني، إذ يعرض جميع المشكلات للخروج بتوصيات تفيد الجميع تحت مظلة وطننا الغالي.

أخصائية تحاليل: الحوار الوطني مسار رائع لتواصل المواطينن مع أصحاب القرار

مارينا مكرم، أخصائية تحاليل طبية بسوهاج، الحوار الوطني يشمل جميع أطياف المجتمع المصري بأحزابه ومجتمعه المدني، والمستقلين والمعارضين، فهو مسار رائع للغاية يصل بصوت جميع المصريين إلى أصحاب القرار.

طالب: أتمنى المشاركة في الحوار الوطني

وقال إياد أحمد محمود، طالب بجامعة المنيا: «أتمنى أن يناقش الحوار الوطني جميع مشكلات وشكاوى المواطنين، ما سمعته عن الحوار الوطني رائع للغاية، والحقيقة لم أشارك في أي جلسات، لكن أتمنى المشاركة وعرض للمقترحات والشكاوى».

موظف: الجميع يدلي بدلوه بحرية

وقال فتحي إبراهيم، موظف في محافظة أسيوط، الحوار الوطني شامل لكل أطياف الشعب بجميع فئاته، الجميع يدلي بدلوه ويعرض فكره ورأيه أمام أصحاب القرار.