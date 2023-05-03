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استشهاد فلسطيني وإصابة 5 في قصف إسرائيلي على غزة

كتب:

هانى حسن
11:54 ص | الأربعاء 03 مايو 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

استشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، مُتأثرًا بجروح أصيب بها بشظايا قصف صاروخي استهدف موقعًا شمال غرب مدينة غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد مراسل وفا، نقلًا عن مصادر طبية في غزة باستشهاد المواطن متأثرًا إصابته بجروح خطيرة جراء القصف الإسرائيلي، الذي استهدف موقعًا شمال مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

وكان 5 مواطنين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة بشظايا صواريخ الاحتلال، سقطت على منزلهم شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع مختلفة في عدة مناطق بالقطاع، ألحقت دمارًا وخرابًا بممتلكات المواطنين. 

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بقلم هانى حسن