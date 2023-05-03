أمين المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي: نريد إعادة الجمهور للشعر (فيديو)

قال الشاعر أحمد قنديل، أمين عام المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي والفنون، إنّ المهرجان يستهدف التواصل بين الشعوب العربية ممثلة في قصيدة الشعر والفن التشكيلي وبعض الفعاليات الأدبية، إضافة إلى تفعيل دور الكلمة في بناء الفكر المستنير، مضيفا: «راعينا ونحن ندعو شعراء الوطن العربي إحداث التواصل الإيجابي بين الفن والشعر والجمهور، بعد أن فُصل بينهم لفترة بسبب الأحداث الطبيعية وفيروس كورونا».

نريد أن نعيد الجمهور للشعر والشعر للجمهور

وأضاف أمين عام المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي والفنون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميتين بسنت الحسيني ومنة الشرقاوي: «نريد أن نعيد الجمهور للشعر والشعر للجمهور، وثقنا ذلك كله في كتاب أسميناه المنيا، ملحمة الدم والعسل وهو كتاب عبارة عن 200 صفحة يتحدث عن المنيا وتاريخها، حيث اخترنا المنيا كي تستضيف المهرجان».

النسخة الأولى كانت في مطروح وحققت نجاحا كبيرا

وأكد أمين عام المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي والفنون: «النسخة الأولى كانت في مطروح وحققت نجاحا كبيرا، أما النسخة الثانية فهي في المنيا، وجرى تسليط الضوء على الأدب والثقافة والشعر ووجدنا إقبالا جماهيريا كبيرا من السكان المحليين، إضافة إلى ضيوف المهرجان، دعونا المشاركين بناء على معرفة شعرية أدبية سابقة، وراعينا في الدعوة الشعراء المحققين والفن التشكيلي المحقق والقدرة على الوصول للجمهور من خلال أفكارهم، فشارك عدد كبير من الشعراء والتشكيليين من السعودية وسلطنة عمان والجزائر وتونس وموريتانيا والعراق وفلسطين وسوريا».