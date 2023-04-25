من هو السنغالي أمادو لامين صال؟.. بعد فوزه بجائزة الشعر الأفريقي الكبرى

فاز الشاعر السنغالي أمادو لامين صال، بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي خلال دورتها الأولى هذا العام، ومن المخطط أن يتسلم درع الجائزة خلال حفل افتتاح مهرجان الشعر الأفريقي مساء يوم 5 مايو 2023 بمدينة الرباط.

أسباب حصول الشاعر أمادو لامين صال على الجائزة

ووفقا لبيان لجنة بيت الشعر في المغرب، فإنَّ الشاعر أمادو لأمين صال استحق جائزة الشعر الأفريقي الكبرى لنجاحه في صياغة ملامح جديدة للأدب الأفريقي واعتباره أحد المبدعين الذين أتقنوا الكتابة بلغات أخرى بجانب لغته الوطنية.

أشعار أمادو لامين صال

وتتميز أبيات الشاعر أمادو لامين صال وكتاباته بأصالتها فهو تغذى على تقاليد الشعر الأفريقي، سواء الشفوي أو المكتوب، وعبر مسيرته الطويلة حملت كلماته ملامح الشخصية السنغالية في حروفها.

قصائد الشاعر السنغالي

وبجانب الروح الأفريقية، تتسم قصائد الشاعر السنغالي أمادو لامين صال بالوطنية والانتماء ودفاعه عن بلاده وحريتها وكرامة أبناء وطنه.

عائلة أمادو لامين صال.. من هو؟

وينتمي «أمادو لامين صال»، إلى عائلة سنغالية عريقة تمتد جذورها إلى أحد كبار الشعراء الأفارقة والمبدعين، ليبولد سيدار سنجور والذي يصادف أنَّ الجائزة التي سيتسلمها حفيده في مايو المقبل تحمل اسمه.

مؤلفات الشاعر السنغالي «صال»

ومن أبرز مؤلفات الشاعر السنغالي الفائز بالجائزة الكبرى للشعر الأفريقي، «أوديس عارية»، و«لون النشوة»، و«في أماكن أخرى»، و«حلم بامبو»، و«النوم الطويل للعيون»، فيما ترجم العديد منها إلى لغات أخرى.

وتستمر فعاليات مهرجان الشعر الأفريقي لمدة 3 أيام، والذي ينعقد بمدينة الرباط المغربية بعد اختيارها عاصمة للثقافة الأفريقية، وذلك في إطار الاحتفال بها.