صلاح عبدالله في «أنا والقناع»: مقدرش أدعي إني شاعر وأنا بكتب حاجات شبه الشعر

أكد الفنان صلاح عبدالله أنه ليس شاعرًا، قائلًا: «أنا مقدرش أدعي إني شاعر وأنا بكتب حاجات شبه الشعر وفيها طعم من الشعر والشعراء الكبار بيجاملوني زي أحمد فؤاد نجم وسيد حجاب وكانوا بيقعدوا معايا ويقولوا سمعنا حاجة وأنا بتكسف وهما بيقولوا لي انت بتكتب حلو».

مبعرفش أكتب شعر لكن ليا محاولات كده وأي حاجة بكتبها بقول دي نثرية بالعامية

وأضاف عبدالله، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه كتب كتابا عن النثر مضيفًا «أنا مبعرفش أكتب شعر لكن ليا محاولات كده وأي حاجة بكتبها بقول دي نثرية بالعامية وعملت كتاب سميته نثرية بالعامية المعمية».

عندي حاجة أتمنى إنها تكون عند كل زمايلي وهي التصالح

وتابع صلاح عبدالله «أنا عندي حاجة أتمنى إنها تكون عند كل زمايلي وهي التصالح وأنا نفسي أبقى الأول بس مش عارف أبقى الأول فبحاول أبقى التاني أو التالت أو أحاول مبقاش الأخير».