رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية يتفقد اللجان الامتحانية للصفوف التعليمية

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، امتحانات النقل لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وكذلك طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي لليوم الخامس على التوالي.

رئيس المنطقة يتفقد عددًا من اللجان الامتحانية

واطمأن رئيس المنطقة الأزهرية على الإجراءات المتبعة داخل اللجان من حسن التنظيم والتنسيق والإعداد الجيد في أثناء أعمال الملاحظة والتصحيح، جاء ذلك خلال تفقده عددًا من اللجان الامتحانية خلال الفترة الثانية بمختلف الإدارات.

لا شكاوى من امتحانات الصفين الرابع والخامس

ويؤدي طلاب الصفين الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي، الامتحانات في مادة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادة القرآن الكريم التجويد (الفترة الأولى) والجبر (فترة ثانية).

هذا وتسير أعمال الامتحانات بكل هدوء لليوم الخامس على التوالي دون أية شكاوى من الأسئلة، كما تستمر أعمال تقدير الدرجات لكل المواد أولًا بأول، وسط متابعة جادة لموجهي الإدارات والمنطقة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه جرى إنهاء الاستعدادات لبدء امتحان النقل لمرحلة القراءات للعام الدراسي 2023 لجميع التخصصات (تجويد- عالية - تخصص)، فقد جرى تشكيل كنترولات المعاهد بأفضل المعلمين من ذوي الخبرة والكفاءات العالية، على أنّ يكون أعضاء الكنترول بنسبة معقولة ولا تؤثر على سير أعمال الملاحظة والتصحيح، كما جرى تسليم الأسئلة لكافة الإدارات وتعيين الحراسة عليها.

ومن جهته، قال الدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، إنه جرى التوجيه بضرورة توفير المناخ التربوي الملائم للإجابة، واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم، وتحري الدقة والمراجعة في أثناء أعمال التصحيح والرصد أولًا بأول، مع تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة، وكذلك الحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان، حيث أنّ مرحلة القراءات لا تقل أهمية عن باقي المراحل الدراسية.

وتنطلق امتحانات النقل لمرحلة القراءات اعتبارًا من السبت المقبل، بجميع الإدارات التعليمية لمنطقة الشرقية الأزهرية.