«أزهر كفر الشيخ»: لا شكاوى داخل لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أن حالة من الهدوء والانتظام سادت داخل لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في ثاني أيامها، مشيرا إلى أنه تابع بنفسه سير الامتحانات، صباح اليوم الأحد، من داخل اللجان.

وبدأ رئيس المنطقة جولته في الصباح الباكر؛ بزيارة مجمع لجان معهد الطايفة الابتدائي والذي يضم طلاب معاهد الطايفة، وكفر الطايفة، ومتبول، وتيدا الابتدائي، والتي تُقام جميعها بمعهد الطايفة الإعدادي بنين.

رئيس المنطقة يتفقد مجمع لجان لجنة معهد الطايفة الإعدادي

كما توجه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، لمتابعة سير العمل بمجمع لجان لجنة معهد الطايفة الإعدادي والتي تضم لجنة فتيات كفر الطايفة الإعدادي، وفتيات متبول الإعدادي، ومعهد الطايفة الإعدادي بنين، ولجنة معهد الطايفة الإعدادي بنين، والمقامة جميعها بمعهد الطايفة الابتدائي.

وحرص رئيس المنطقة، على ضرورة التواجد مبكراً بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب في ثانٍ أيام الامتحانات، متابعاً ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها، كما حرص على الاطلاع على مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوي منها.

منع ظاهرة الغش والتصدي لكل أساليبه

وخلال جولته نوه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، علي توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما شدَد علي منع ظاهرة الغش نهائياً والتصدي لكل أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

كما أشار لمسئولي اللجان بوجود غرفة عمليات مُشكلة بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات، والرد علي أي استفسارات تخص اللجان على مدار اليوم، موجهاً بفرض الانضباط بداخل اللجان، والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.

جدير بالذكر، أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان اليوم في مادتي التربية الإسلامية، والعلوم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادتي «أصول الدين ورقة أولى - التفسير والحديث، ومادة العلوم».