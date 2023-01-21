«أزهر الشرقية»: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية.. وبدء تقدير الدرجات غدا

اُختتمت، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الاختبار في اللغة الأجنبية، بينما استكمل طلاب المعاهد النموذجية والخاصة امتحان المستوى الرفيع في الفترة الثانية.

لا تجاوزات أو شكاوى في الامتحانات

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، أن الامتحانات مرت دون أي تجاوزات أو شكاوى، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها، حفاظًا على سلامة الجميع.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس المنطقة لجان إدارة شرق الزقازيق التعليمية ، حيث أشاد بحسن التنظيم وانضباط اللجان.

تقدير الدرجات

ومن جانبه أكد الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أنه بناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية أنهينا الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تنطلق أعمال تقدير الدرجات لكافة مواد الشهادة الابتدائية غدا الأحد، وتم تجهيز معهد الصفوة الابتدائي، ومعهد النحال الابتدائي كمقرين لتصحيح مواد الشهادة الابتدائية.

وتبدأ أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الاعدادية اعتباراً من بعد غد الاثنين، وتم تخصصص معهد فتيات الزقازيق الثانوي كمقر لتقدير درجات المواد الثقافية، كما تم تخصيص معهد الصفوة النموذجي الإعدادي مقراً لمواد اللغة العربية، ومعهد بنين الزقازيق للمواد الشرعية.