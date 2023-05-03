«التعاون الإسلامي»: ندعم وحدة واستقرار السودان.. ونعمل على وقف الاقتتال

قال حسين إبراهيم طه، الأمين العام للتعاون الإسلامي، إنّنا نتابع عن كثب الاشتباكات التي وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في أنحاء البلاد.

وأضاف طه، خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الأوضاع في السودان، اليوم، الذي بثته القاهرة الإخبارية، أنّه يُعرب عن أسفه لاندلاع الاشتباكات في الوقت الذي كُنا نُفكر فيه أن تتوّج المحادثات بين الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والتوصل إلى موعد جديد للتوقيع على اتفاق نهائي بشأن تكوين حكومة انتقالية مدنية.

وأعرب الأمين العام للتعاون الإسلامي، عن أسفه الشديد بشأن اختراق الهدن الإنسانية، لإجلاء الجرحى والعالقين والبعثات الدبلوماسية، خاصة في بعض المواقع بمدينة الخرطوم.

وذكر الأمين العام للتعاون الإسلامي، أنّ المنظمة أجرت العديد من المشاورات التي أسفرت عن خروج العديد من المبادرات القيمة الجديرة بالثناء هدفها دعم الاستقرار بالسودان، وحثَّ الأطراف كافة على الجلوس على مائدة الحوار لحقن دماء السودانيين وحماية ممتلكاتهم.