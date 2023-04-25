أمين «التعاون الإسلامي» يشيد بدور السعودية في عمليات الإجلاء من السودان

أشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود متنوعة وحثيثة؛ أسهمت في إجلاء رعايا دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى دول أخرى غير أعضاء، وطواقم من الدبلوماسيين والعاملين الدوليين والمدنيين، من السودان بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن مبادرة المملكة جاءت في الوقت المناسب.

وأعرب أمين المنظمة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أذاعته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ لمتابعتهما وتوجيههما لعملية إجلاء الرعايا.

وجدد مناشدته بوقف إطلاق النار في السودان واللجوء إلى الحوار؛ صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها.