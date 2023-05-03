«التضامن» تعلن خطوات العلاج من الإدمان.. «انقذ نفسك أو أفراد أسرتك»

أعلنت وزارة التضامن، تلقي الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، نحو 1400 اتصال هاتفي من مرضى الإدمان خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعلاج من الإدمان.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية وخطوات العلاج من الإدمان، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية العلاج من الإدمان

يمكن التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان لطلب المساعدة على رقم «16023»، إذ يتم تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وفى سرية تامة، ووفقا للمعايير الدولية من خلال المراكز التابعة للصندوق والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن.

خطوات العلاج من الإدمان

- يتصل المريض أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن على رقم 16023 في أي وقت طوال أيام الأسبوع.

- سيرد فريق متخصص على المكالمات الواردة، ويتم تسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج بكل سرية أو تقديم المشورة والنصيحة والإرشادات لكيفية التعامل مع مريض الإدمان.

- توجد العديد من الخدمات التي يقدمها صندوق مكافحة الإدمان منها توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان، كما يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، بالإضافة إلى إتاحة خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

وبناء على طلب أو حالة المتصل يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز علاجى تابع أو شريك مع صندوق مكافحة الإدمان له .