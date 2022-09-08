التضامن: قدمنا خدمات العلاج من الإدمان مجانا لـ155 ألف مريض خلال عام

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزارة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جرى تنفيذ برامج توعوية وتقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 155 ألف مريض إدمان مجانًا، وفي سرية تامة، وفقًا للمعايير الدولية على مدار عام، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى يونيه 2022.

تنفيذ برنامج لتنمية المهارات الحياتية بين الشباب

وأوضح «عثمان» في بيان له، أنه تم تنفيذ برنامج لتنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب يحمل عنوان «اختار حياتك» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في 6300 مدرسة على مستوى الجمهورية للتوعية بأضرار الإدمان، كذلك تنفيذ أنشطة توعوية داخل 700 مركز شباب و25 جامعة حكومية ومعهد عالي ومتوسط، وضم أكثر من 1300 متطوع جدد من طلاب الجامعات.

32 ألف شاب وفتاة متطوع بصندوق علاج الإدمان

ولفت، إلى أنه تم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي، وأيضًا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعوية للوقاية من الإدمان، ليصل عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 32 ألف شاب وفتاة حتى الآن.

تكثيف حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وأضاف أنه جار تكثيف حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات مع توفير الخدمات العلاجية لأي موظف مريض إدمان مجانًا، وفي سرية شريطة أن يتقدم الموظف طواعية للعلاج من الإدمان وقبل نزول حملات الكشف مقر عمله.