صندوق مكافحة الإدمان: 15 ألف موظف طلب العلاج من المخدرات خوفا من تطبيق القانون

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن فئة الحرفيين والسائقين الأكثر عرضة للإصابة بالإدمان، موضحا أنه حصل انخفاض بنسبة كبيرة في نسب التعاطي بين الموظفين، وذلك بعد قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

وأوضح «عثمان» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتدشين العديد من الحملات للكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، خاصة العاملين في المرافق الحيوية مثل، السكة الحديد ومترو الأنفاق، موضحا أنه يوجد نسبة 8% من متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وتم كشف عن ما يقرب من نصف مليون موظف، وتم تقليل النسبة لأكثر من 1% خلال الفترة الحالية وبعد تطبيق القانون.

الخوف من الفصل

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن هناك أكثر من 15 ألف موظف خضع للعلاج من الإدمان خوفا من فصله من العمل، موضحا أن نسبة المصابين بالإدمان بين سائقي حافلات المدراس تصل إلى 12% لعام 2017، وجرى تدشين العديد من الحملات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وبالتالي جرى تخفيض نسبة المصابين بالإدمان لأقل من 1% في الفترة الحالية.