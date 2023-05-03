اتحاد بين «جوجل وآبل» لتطوير معايير التعقب الإلكترونية غير المرغوبة

أعلن عملاقا التكنولوجيا (Apple) و(Google) عن اتحادهما لتطوير المعايير الخاصة بمعالجة مشكلة مطاردة تعقب البلوتوث، واقترحت الشركتان معيارًا صناعيًا جديدًا، من شأنه أن يمكّن الناس من تنبيههم عندما يتتبعهم متعقب غير مألوف.

تقديم مسودة جديدة لمواصفات الصناعة

وأعلنت شركتا «آبل وجوجل» عن تقديم مسودة جديدة لمواصفات الصناعة، إلى فريق عمل هندسة الإنترنت التابع لمنظمة تطوير المعايير، وفي حالة تنفيذها، ستسمح المواصفات الجديدة لأجهزة تتبع المواقع التي تعمل بالبلوتوث بالعمل مع أدوات اكتشاف التتبع غير المصرح بها، عبر كل من iOS و Android، وفق موقع «ماشابل».

لذلك، إذا قام شخص ضار بإدخال (AirTag)، والتي تعمل على تتبع الأشياء والأجهزة في حقيبة مستخدم (Android)، فسوف يتم تنبيه المستخدم من خلال تنبيهات التتبع غير المصرح بها لهواتفهم، وفي الوقت الحالي، يشعر مستخدمو (Android) بالقلق من أن يتم تعقبهم سراً عبر (AirTag).

ومن المتوقع أن يعمل هذا الاكتشاف أيضًا مع أجهزة تعقب (Bluetooth) وأنظمة تشغيل أخرى، على الرغم من أن (Google) لا تمتلك حاليًا متتبعًا ذكيًا، إلا أن التسريبات في يناير الماضي، أشارت إلى أن أحدها قد يكون قيد التطوير.

وأعربت الشركات المصنعة لأجهزة تعقب البلوتوث، مثل (Samsung وTile وPebblebee) عن دعمها لاقتراح (Apple وGoogle)، وفقًا للبيان الصادر عن الشركتين، وتم تطوير المعايير الجديدة من خلال التعليقات الواردة من هذه الشركات، فضلاً عن مجموعات السلامة والدعوة.

توقعات بالتنفيذ نهاية العام

وقال نائب رئيس جوجل للهندسة لنظام (Android)، ديف بوركي، في البيان، إن أجهزة التتبع التي تعمل بالبلوتوث حققت مزايا هائلة للمستخدم، ولكنها توفر أيضًا إمكانية التتبع غير المرغوب فيه، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات على مستوى الصناعة لحلها.

وسيقبل فريق عمل هندسة الإنترنت التعليقات على تقديم (Apple وGoogle) لمدة ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الاقتراح بحلول نهاية العام الجاري.