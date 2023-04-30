معلومات عن الممثل البريطاني ألان ريكمان.. احتفل «جوجل» بذكرى ميلاده

يحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد ألان ريكمان، وهو الممثل والمخرج البريطاني المولود في 11 فبراير عام 1946 في لندن، والذي توفي في الرابع عشر من يناير في عام 2016.

بدأ عمله المسرحي عام 1974

بدأ «ريكمان» مسيرته الفنية كممثل مسرحي في عام 1974، وفيها شارك بالعديد من الأعمال الدرامية والكوميدية التلفزيونية والسينمائية، قبل حصوله على دوره الأشهر في فيلم «Die Hard» في عام 1988، وقام بتجسيد دور الشرير «هانز غروبر» ليحقق نجاحات كبيرة بفضل عمله في هذا الدور.

من أشهر أعماله السينمائية فيلم «Robin Hood: Prince of Thieves» عام 1991، ليقوم بتجسيد دور الشرير «شيريف نوتنجهام»، كما وحقق ذلك نجاحات كبيرة في هذا الفيلم، وفي عام 1995، حقق ريكمان نجاحا كبيرا في فيلم «Sense and Sensibility»، وقام بتجسيد دور «كولونيل براندون»، ليحظى الفيلم بإشادة النقاد والجمهور على حد سواء.

تم ترشيح ريكمان لجائزة الأوسكار عن هذا الدوربالرغم من أن ريكمان اشتهر بتجسيده لأدوار الشر، إلا أنه قام بتجسيد دور البطولة في فيلم «Truly، Madly، Deeply» في عام 1990، ليحظى الفيلم بإشادة النقاد، كما وقام بتجسيد دور «سيفروس سنيب» في فيلم «Harry Potter and the Philosopher's Stone»، ليظهر في سلسلة أفلام هاري بوتر حتى عام 2011، وقام بتجسيد دور الشخصية الشريرة «سيفروس سنيب»، حيث حظيت تلك السلسلة بشعبية واسعة في العالم.

جوائز حصل عليها ريكمان

نجح الممثل ألان ريكمان في الحصول على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الفنية.. منها:

- جائزة إيمي لأفضل ممثل في مسلسل درامي عام 1996 عن دوره بمسلسل Rasputin: Dark Servant of Destiny.

- جائزة توني لأفضل ممثل مساعد في مسرحية Les Liaisons Dangereuses في عام 1987.

- جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Robin Hood: Prince of Thieves في عام 1991.

- جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Sense and Sensibility في عام 1996.

- جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Sense and Sensibility في عام 1996.

- تكريمه بوضع اسمه على جدار المشاهير في لندن وحصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 2008.

أهم أعمال الممثل ريكمان

شارك ألان ريكمان في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ومنها :

- فيلم Die Hard عام 1988.

- فيلم Robin Hood: Prince of Thieves عام 1991.

- فيلم Sense and Sensibility عام 1995.

- أفلام Harry Potter وقام بتجسيد دور سيفروس سنيب من عام 1996 لعام 2011.

- فيلم Love Actually في عام 2003.

- فيلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street في عام 2007.

- فيلم Alice in Wonderland في عام 2010.

- فيلم Gambit عام 2012.

- فيلم A Little Chaos عام 2014.