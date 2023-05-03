متحدث باسم أطباء السودان: الوضع الصحي في مناطق الاشتباكات «كارثي»

كشف الدكتور سيد عبدالله، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان، والمتحدث باسم نقابة أطباء السودان، تطورات الوضع الصحي في مناطق النزاع، وأكد في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأربعاء، أن الوضع الصحي في مواقع الاشتباكات «كارثي».

عبدالله: 69% من المستشفيات خارج الخدمة

وقال المتحدث باسم نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع «القاهرة الإخبارية»، إن الواقع الصحي في السودان كارثي في مواقع الاشتباكات خاصة الخرطوم، ولا زال هناك 69% من المستشفيات خارج الخدمة، مع وجود 27 مستشفى من الممكن أن تجري عمليات جراحية بها، وليس إسعافات في مراكز او ما شابه ذلك.

حصر 447 وفاة وأكثر من 2200 إصابة بين المدنيين

وتابع أن مستشفيات غرب دارفور والجنينة متوقفة عن الخدمة تماماً إثر الاشتباكات، فيما تم حصر حتي يوم أمس الثلاثاء 447 وفاة بين المدنيين، وأكثر من 2200 إصابة بين المدنيين، منوها ان تلك الأعداد لا تشمل الذين لم يتمكنوا من الوصول الي المستشفيات.

وأشار إلى أن مدينة الجنينة تم حصر 99 وفاة بها، ولم يتم التمكن من حصر الإصابات بسبب الاشتباكات المستمرة، حيث أن الوضع لا يزال كارثياً، وتلك الأرقام والاحصائيات لا تشمل العسكريين، ولا الذين لم يتمكنوا من الوصول للمستشفيات.