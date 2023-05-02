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السعودية تعلن إجلاء 5629 شخصا من السودان.. 102 جنسية مختلفة

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أ ش أ
10:24 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
الخارجية السعودية

الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن إجمالي من أجلتهم من السودان؛ منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 5629 شخصاً (239 مواطناً سعوديا، ونحو 5390 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).

جهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان 

وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، أنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم، عبر سفينة جلالة الملك «الرياض» إلى مدينة جدة، 14 مواطناً سعوديا، و206 أشخاص من جنسيات (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن)، ليصل إجمالي من جرى إجلاؤهم منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم 5629 شخصاً.

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بقلم أ ش أ