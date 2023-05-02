«الخارجية» تعيد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المصريين من السودان
كتب:
عمرو حسني
10:37 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
وزارة الخارجية
أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان، الراغبين في العودة إلى مصر، التوجه إلى نقاط تجمع وإجلاء محددة.
وأضافت «الخارجية» في بيان لها عبر حسابها على «فيس بوك»، اليوم: «النقاط هي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان ومعبر قسطل الذي يتم فيه الإجلاء بريا ومعبر أرقين الذي يتم فيه الإجلاء بريا».
وتابعت الوزارة في بيانها: وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866