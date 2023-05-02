«الخارجية» تعيد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المصريين من السودان

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان، الراغبين في العودة إلى مصر، التوجه إلى نقاط تجمع وإجلاء محددة.

وأضافت «الخارجية» في بيان لها عبر حسابها على «فيس بوك»، اليوم: «النقاط هي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان ومعبر قسطل الذي يتم فيه الإجلاء بريا ومعبر أرقين الذي يتم فيه الإجلاء بريا».

وتابعت الوزارة في بيانها: وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866