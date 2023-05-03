السباح محمد الحسيني عابر المانش يلتقي قيصر روما «فلافيو»

يستعد السباح المصري محمد الحسيني، صاحب تجربة عبور المانش من أصحاب متلازمة داون، لمواجهة السباح الإيطالي ڤلاڤيو Flavio locci، في منافسة ضمن فعالية ملتقى أبطال التحدي بعنوان «الفرعون المصري وقيصر روما».

تأتي الفعالية المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، ضمن استعدادات السباح الشاب لبطولة «كابري نابولي» في إيطاليا العام الحالي، وحسب تأكيد والد الحسيني لـ«الوطن»، جرى الترتيب مع سباح إيطالي الجنسية يدعى «فلافيو» من ذوي الاحتياجات الخاصة، لمشاركة «محمد الحسيني» في البطولة التي تم الإعلان عنها في إيطاليا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان البطل المصري في مواجهة البطل الإيطالي فلافيو.

وكشف الحسيني الكارم، والد السباح محمد الحسينى عابر المانش، الترتيبات الخاصة باستقبال السباح الإيطالى والفاعليات الخاصة بالملتقى، في حديثه لـ«الوطن» بأن جمعية بناة الوطن برئاسة المستشار أحمد فتحي، تولت التنسيق الخاص بالفاعلية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة والقنصلية الإيطالية بالإسكندرية.

تأتي تلك الفاعلية للتأكيد على أن مصر وإيطاليا تربطهم علاقات قوية، وأشار والد سباح المانش إلى أن الملتقى ستبدأ فاعلياته من مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تحت إشراف وتنظيم الكابتن سامح الشاذلي والكابتن نبيل الشاذلي، ومن المقرر أن يتبعه جولة في أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة وممشى أهل مصر.

عبور المانش في 12 ساعة

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم السبّاح الصغير في منتدى شباب العالم بنهاية عام 2017، تقديرا لجهده وبطولته في محاولة عبور بحر المانش في العام ذاته، ما كان حافزا له لاستكمال حلمه في الوصول إلى العالمية.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، اقتسم الحسيني يومه بين التدريب والمذاكرة، «كل يوم من بعد صلاه الفجر حتى الساعة 10 صباحا سباحة وچيم وفتنس يوميا» وبحسب قول والده، تم تشكيل فريق مصري ألماني من أصحاب الإعاقة الحركية والذهنية لعبور بحر المانش، وفي السادس من أغسطس الماضي نجحت المحاولة وعبر المانش في 12 ساعة ودقيقتين وتحقق حلمه الذي سعى إليه.