«الحسيني» أول سباح من ذوي الهمم يحاول عبور المانش: باحلم ببطولة العالم

لم يصدق نفسه عندما وقف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى كواحد من المكرمين فى منتدى شباب العالم فى العام 2017، شاب جاء من مدينة الغردقة حاملاً طموحات كثيرة ما زال أمامه الوقت لتحقيقها، ومرتدياً ميداليات ذهبية وفضية تحكى مشواره الطويل مع السباحة، التى بدأها قبل نحو 20 عاماً ووصل فيها إلى مستويات متقدمة لم يسبقه إليها أحد فى نفس ظروفه.

الشاب محمد الحسينى، 23 عاماً، هو أول سباح مصرى من أصحاب متلازمة داون يحاول عبور المانش، وهو واحد من ذوى الهمم الذين تبذل الدولة جهوداً كبيرة من أجل توفير الخدمات المختلفة لهم ومساواتهم مع الآخرين، وهنا فى تلك اللحظة التى وقف فيها «الحسينى» أمام الرئيس شعر بالفخر وبأنه حصد نتيجة تعبه لسنوات طويلة.

يحكى الشاب، الذى يدرس فى الفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن الدولة ساعدته كثيراً ودعمته خلال مشواره الذى لم ينته، واصفاً شعوره لحظة وقوفه أمام الرئيس بـ«الفخر والاعتزاز»: «كانت بمثابة بداية جديدة لى شجعتنى على بذل جهد أكبر لرفع اسم مصر عالياً من خلال تحقيق أرقام قياسية جديدة».

انتهى عام 2017 ليبدأ «الحسينى» حلماً جديداً فى 2018 واعداً نفسه بتحقيق المزيد من النجاح، إذ أعلن بعد لقائه بالرئيس السيسى أنه مع بداية العام الجديد سيفرد علم مصر على سطح مياه النيل بطول 5 كيلومترات بداية من ماسبيرو، وبالفعل حقق ما وعد به، ليمنى نفسه بحلم آخر وهو أن يصبح بطلاً للعالم: «لولا الرئيس ما كنت أنا، شكراً على كل شىء وفره لنا وعلى كل رسالة دعم قالها لى لأنها ساعدتنى على تحقيق إنجازات كثيرة».

فى عمر الـ5 سنوات انضم «الحسينى» لنادى الزهور واشترك فى ألعاب قوى «الجرى ورمى الجلة والرمح»، وعندما وصل إلى عُمر الـ6 سنوات بدأ تدريبات السباحة وشارك فى بطولات محلية على مستوى محافظة القاهرة وبطولات الجمهورية ودائماً كان يحصد الميدالية الذهبية: «لا أحب الهزيمة وحصدت بطولات دولية كثيرة، وإن شاء الله أحقق حلمى الأكبر وأكون بطل العالم فى السباحة»