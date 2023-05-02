محمود مسلم: حوار الرئيس السيسي لصحيفة «أساهي» اليابانية أكد أن مصر الأقرب للملف السوداني

علق الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع صحيفة «أساهي» اليابانية، قائلا إنها فرصة لكي يوضح الرئيس السيسي، لليابانيين، أن العالم لم يعد قطبا واحدا، وهناك تغير في المعادلة الدولية بشكل كبير.

مصر الأقرب للسودان

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، للصحيفة اليابانية، فرصة لكي يعرف اليابانيون أن مصر هي الأقرب للملف السوداني والأقرب لمعرفة تفاصيله، مع الاحترام لبقية الأطراف.

وأشار الدكتور محمود مسلم، إلى أن مصر ترغب في أن يكون بالسودان حكومة وحوار داخلي، وهذا هو نفس النهج الذي اعتمدته في سوريا، مقارنة ببعض الأطراف التي كانت تدعو للحرب وحل عسكري، بينما الرئيس السيسي، رفع شعار الحل السياسي وترك الأمر للسوريين لتحديد مستقبلهم.

وأوضح أن الدول التي كانت تدعو للحل العسكري عادت في النهاية ودعت لنفس النهج الذي دعا إليه الرئيس السيسي، منذ سنوات، وهو الحل السياسي، وما زال هذا النهج وهذه المبادئ تعلنها الدولة المصرية، وطوال الوقت تتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف، وهو ما تنتهجه أيضا في السودان.

السودان يحتاج للحوار بين الأطراف

ولفت رئيس مجلس إدارة «الوطن»، أن السودان يحتاج لحوار بين الأطراف المختلفة، وحكومة تكون من اختيار أبنائه، لكن يجب أن يكون لديهم إرادة لهذا الحل، لأن ترك الأمور بالوضع الراهن سيحدث مشكلات.