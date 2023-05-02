محمود مسلم: حديث الرئيس السيسي لصحيفة «أساهي» اليابانية أظهر حياد مصر في الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن موقف مصر بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية نموذجي، إذ رفضت في وقت معين العدوان، وفي نفس الوقت رفضت الاستفزازات، وموقفها محايد ولا يستطع أي طرف اتهام مصر بالانحياز، نظرا لأنها تدعو للسلام.

مصر من الدول الداعية للسلام

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر من الدول التي دفعت ثمن هذه الأزمة، اقتصاديا، ومع ذلك تدعو للسلام وأن تعيش الإنسانية بسلام.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصحيفة «أساهي» اليابانية فرصة لبعض الناس لمعرفة موقف مصر في بعض القضايا، كما أن الرئيس السيسي لم يترك فرصة التعاون مع اليابان، إذ ذكر أن اليابان أقامت 50 مدرسة في مصر، وهو نموذج لتعاون فريد، وطالبهم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

فرصة لمعرفة تفكير الرئيس المصري

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي، للصحيفة اليابانية، فرصة للمجتمع الياباني لمعرفة تفكير الرئيس المصري، وكيفية اتخاذ مصر لقراراتها، وموقفها من كل القضايا خاصة أن مصر تعيش في إقليم ملتهب، ومصر لها وجهة نظر وكلمة في كل هذه المناطق الملتهبة.

ولفت أن هناك بعض الدول يجب أن تكف عن العبث في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وللأسف يحدث عبث من الدول التي لها مصالح ولا تقدر مقدرات الشعوب ولا الأمن والسلام وتنظر إلى مصالح ضيقة، بجانب تحرك المجتمع الدولي بشكل عام لاتخاذ قرارات لضمان استقرار هذه الدول، لأن ذلك يؤدي في النهاية للفوضى في المنطقة.