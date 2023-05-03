الرئيس السيسي: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كل الأصعدة يعزز إرادة ضرورة الحوار، الذي أتطلع أن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كل الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا على جميع المستويات.

وأضاف خلال كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أنه على مدار عام مضى ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني، قد تابعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا اليوم ما صرحت به من قبل، بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وتابع: «نؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوع الجامع، لكل مكونات المجتمع المصري».