وزير الثقافة تشهد فعاليات افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، مراسم افتتاح الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «عقول تتشكل»، ويستمر خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو الجاري، في «مركز إكسبو الشارقة».

تفقد حاكم الشارقة ووزيرة الثقافة، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي ضم 230 عنوانا جديدا لكتب الأطفال واليافعين، وأثنى على العناوين المعروضة بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمهرجان، خاصة السلاسل الخاصة بالتعريف برموز الأدب والفن والثقافة، والقصص التاريخية والتراثية، التي تهدف لحماية الهوية وحفظ التراث، كما أثنى على جودة الطباعة والإخراج لتلك العناوين.

تعاون ثقافي مثمر بين مصر والإمارات

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمشاركة المصرية بمهرجان الشارقة القرائي للطفل، في نسخته الرابعة عشر، سواء من خلال جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب أو من خلال دور النشر المصرية، في إطار التعاون الثقافي المثمر بين مصر والإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وقالت وزيرة الثقافة: «من أهم مميزات المهرجان، اهتمامه بنقل تراثنا للأطفال، وفق معطيات الوقت الحالي، وبالوسيلة واللغة المناسبتين لهم ولعصرنا الراهن، وحرصه على إطلاق حرية الإبداع للطفل للتعبير عن رأيه، وما يدور في خاطره، سواء بالكلمة أو بالوسائل التعبيرية الأخرى، مثل الرسم أو التمثيل أو العزف».

141 دار نشر عربية تشارك في المهرجان

أعقب ذلك، تفقدهما أجنحة المهرجان الذي يضم 141 دار نشر عربية وأجنبية، وينظم 1732 فعالية، يشارك فيها 457 ضيفا من 66 دولة، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين، وزارا أجنحة وزارة التربية والتعليم، وبيت الحكمة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، واستمعا إلى شرح حول برنامج المهرجان والجهات المشاركة فيه وما يوفره للأطفال واليافعين وعائلاتهم من معارض ومنصات تعليمية وإبداعية متنوعة.

كما شهدت الجولة تفقد «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، الذي يقام بمشاركة مئات الرسامين العالميين.

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر على مدار 12 يومًا، حيث استقطب 93 دار نشر عربية و48 دار نشر أجنبية، وجاءت مصر في مقدمة دور النشر المشاركة بجانب لبنان والمملكة المتحدة وسوريا والأردن والكويت والسعودية والولايات المتحدة وأستراليا والهند والباكستان والجزائر والعراق.

946 فعالية مختلفة

وينظم المهرجان 946 فعالية خاصة بالأطفال، و136 عرضًا فنيًا ومسرحيًا وغنائيًا، بالإضافة إلى عروضٍ جوالة وسيمفونيات غنائية يشارك فيها 16 فنانًا، كما يشارك في فعاليات الركن الثقافي 68 ضيفًا من الفنانين والكتاب والمبدعين.