إصابة شاب في انقلاب سيارة أمام مقابر بورسعيد

أصيب شاب مساء اليوم، في انقلاب سيارة كان يقودها بسرعة زائدة أمام جبانات بورسعيد بشارع 23 يوليو بحي الزهور، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الاسعاف إلى المستشفى أحمد عبد العظيم علي 37 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن انقلاب سيارة أمام مقابر بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

الإجراءات القانونية

أمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة التى ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.