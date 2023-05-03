أشرف سيف ضيف واحد من الناس على قناة «الحياة» الأحد المقبل

يحل الفنان أشرف سيف، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في أول ظهور إعلامي له بعد غياب 15 عاما عن الساحة الفنية، في سهرة فنية خاصة وانفراد جديد لبرنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل على شاشة الحياة، ويكشف أسباب الغياب ومفاجآت العودة وهل كان اعتزال أم ابتعاد؟ وهل نجح في عمله بالتجارة؟

سبب تسمية وحيد سيف

كما يكشف ولأول مرة أسباب تسمية وحيد سيف بهذا الاسم «وحيد»، وكواليس خاصة عن حياة نجم الكوميديا وحيد سيف تذاع لأول مرة، كما يوضح علاقته به وهل تم التعاون بينهما في عمل درامي أو سينمائي.

أشرف سيف يروي ذكريات أهلا بالسكان

كما يتحدث عن العمل الفني «أهلا بالسكان»، وهل كان شهادة ميلاد أشرف سيف أم لا؟ بالإضافة للعديد من الكواليس المتعلقة بمسيرته الفنية.