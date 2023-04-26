أمين الفتوى بالإفتاء عبر قناة الناس: الحياة الزوجية السعيدة تقوم على التعاون

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية السعيدة هي التي فيها مشاركة وتعاون، على أن يؤدي الزوج ما يستطيع وكذلك الزوجة حتى لا يكون هناك تكاسل من أحد الطرفين.

الرجل راع في بيته

وتحدث شلبي، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» عن فكرة تحميل طرف في الحياة الزوجية للطرف الآخر كل شيء وهو لا يفعل شيئا، معتبرًا أنها تقصير وإخلال بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال في الحديث الصحيح «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، مشددًا على أن الرجل راع في بيته والمرأة راعية في بيتها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول».

الأصل في الحياة الزوجية التعاون والمشاركة الحقيقية

وشدد أمين الفتوى على أن الأصل في الحياة الزوجية هو التعاون والمشاركة الحقيقية بين الزوج والزوجة لتتحقق المودة والرحمة في النهاية التي إذا ما وجدت في الحياة الزوجية صارت حياة هادئة، مستشهدًا بقوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ».