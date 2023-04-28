قناة «الحياة» تعيد عرض حفل محمد منير بالعريش

تعيد قناة «الحياة»، الآن، عرض حفل الكينج محمد منير بالعريش، ضمن احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي، وسط حضور أهالي سيناء، وقدم «منير» أغاني علموني عينكي والكون كله بيدور وغيرهما.

كلمة محمد منير للجمهور

ووجه محمد منير من على المسرح كلمة لجمهوره: «أنا سعيد بيكم جدا، فيه ملحوظة مهمة عايز أقولها لكم، إحنا أبناء وطن واحد مفيش شك في ده، بس قدرنا في سيناء ومرسى مطروح وأسوان إننا نبقى محافظات حدودية قبلية، في سيناء حاربنا الإرهاب مع جنودنا وقواتنا المسلحة وضحينا بحاجات كتير، وفي أسوان ساعدت اللغة النوبية إنها تكون شفرة في حرب أكتوبر وتحقيق نصر 1973، بشكر المحافظات التلاتة، وبشكر مصر الوطن الواحد».

وشهد الحفل حضورا فنيا كبيرا، ومن بين الحضور كل من نضال الشافعي، نهال عنبر، مريهان حسين، سامح حسين، مينا عطا، رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبوطالب، خالد الغندور، محمود حجازي، توني ماهر، محمود الليثي.

ومن بين فقرات الحفل أيضا، قام بالإنشاد الديني الشيخ محمود التهامي، كما قدم فقرة شعرية الشاعر هشام الجخ، ومن بين الفقرات الفنية أيضا المطرب هيثم نبيل.