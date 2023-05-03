وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. «أوبن بوك»

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، لإعلان التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات وعدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة، والرد على استفسارات أولياء الأمور والطلاب، إضافة إلى إعلان عدد الأسئلة الاختيارية في كل مادة، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تحدث تغييرا في إجراءات امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن هدف الوزارة تكافؤ الفرص بين الطلاب والشفافية والعدالة، و85% من الأسئلة اختيارية و15% مقالية، والامتنان يعقد بنظام الأوبن بوك، وكتيب المفاهيم متاح للطلاب، والتصحيح يجري إلكترونيا بالكامل، قائلا: «عاوزين الطلبة تطمئن ولو ذاكرت ربنا هيكرمك وأي عملية امتحانية لها منظومة كبيرة منها إعداد الامتحانات وسير الامتحانات».

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، أن الأسئلة مسحوبة من بنك الأسئلة وهناك لجنة تراجعها، موضحا أن الوزارة تحاول تلاشي أي مشكلات، موضحا أن مواصفة امتحان الثانوية العامة تمت بشكل علمي وليست بشكل ارتجالي.