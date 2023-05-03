امتحانات الثانوية العامة 2023.. مؤتمر وزير التعليم اليوم يحسم مواصفات الأسئلة

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء الساعة 4 عصرًا لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 وأبرز القرارات الجديدة، وأبرزها تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية.

مؤتمر وزير التربية والتعليم.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنَّ وزير التربية والتعليم سيحسم عدة قرارات لطلاب الثانوية العامة من بينها عدد أسئلة الاختيار من متعدد بالامتحانات وعدد الأسئلة المقالية، لإتاحة الفرصة للطلاب بمراجعة ورق الإجابة بالإضافة إلى إعلان مواصفات امتحانات لجميع المواد الدراسية.

تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ إعلان كل التفاصيل الخاصة بتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد إلكترونيا، فضلًا عن ضوابط وآليات تقديم تظلمات على نتائج الثانوية العامة حتى يتأكد الطلاب من حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون واضحة وغير معقده وتكون لها إجابة واحدة فقط ولا إجابات متشابهة لأي سؤال، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تشكيل لجان متخصصة لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة ببنك الأسئلة واستبعاد أي أسئلة غامضة أو تحتاج إلى التأويل ولها أكثر من إجابة، بالإضافة إلى وضوح صياغة الأسئلة وخلوها من الأخطاء، فضلا عن تشكيل لجنة لمراجعة نموذج الإجابة لامتحانات الثانوية العامة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني للامتحان.

إجراءات مكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة

ولفت المصدر، إلى أنَّ مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة سيتضمن إعلان اإجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 وتركيب كاميرات مراقبة في جميع اللجان علي مستوي الجمهورية واستبعاد اللجان التي شهدت غش في السنوات المقبلة.