وزير التعليم يتابع إجراءات تنظيم امتحانات نهاية العام في مطروح

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انضباط سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة، بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشؤون المديريات، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وإسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على كل استعدادات وإجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش.

وجه الوزير بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، وموقف استراحات المعلمين والانتهاء من تجهيزها، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، كما شدد الوزير على ضرورة انتظام وانضباط سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وجه الوزير أيضا بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى أنه جرى في هذا الإطار توجيه كل مديرية تعليمية بتخصيص فريق مسرحي لتنفيذ عرض مسرحي فني للطلاب، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال التابعة لكل مديرية، مع اختيار نص مناسب للعرض.

أشاد الوزير بمجموعات الدعم بالمحافظة، مؤكدا أن فلسفة تنفيذ هذه المجموعات تستند إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة، مشددا على الاستدامة فى تنفيذها، وبدء كل إدارة تعليمية في تحديد أماكن مناسبة لتلقي المجموعات، وإعلان أسماء المعلمين، كما شدد على أهمية وصول هذه المجموعات للإدارات النائية في المحافظة.