مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز طبي بالولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 3 آخرين، في حادث إطلاق نار داخل أحد المراكز الطبية بمدينة أتلانتا، في ولاية جورجيا، مساء اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة للعلاج.

الشرطة تواصل البحث عن المشتبه به

وأفادت الشرطة الأمريكية، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل مساء اليوم، أنها تبحث عن المشتبه به، كما تواصل عمليات البحث في موقع إطلاق النار، عن أي ضحايا آخرين محتملين في مدينة أتلانتا، في شرق الولايات المتحدة.

تكرار حوادث إطلاق النار في أمريكا

وتكررت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، خلال السنوات الماضية، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، نظراً لأن القانون في غالبية الولايات الأمريكية يسمح للأشخاص العاديين بحمل الأسلحة النارية بكل سهولة.