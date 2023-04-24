تفاصيل إصابة 9 مراهقين في إطلاق نار شرق تكساس الأمريكية عقب حفل موسيقي

كشفت وسائل إعلام تفاصيل حادث جديد من إطلاق النار تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل يومي، فيما وقع الحادث في ولاية تكساس وسط جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إن آفة عنف الأسلحة في أنحاء بلاده تتطلب تحركا أقوى.

وأصيب 9 مراهقين في حادث إطلاق للنار شرق ولاية تكساس الواقعة وسط جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إطلاق النار بتكساس وقع عقب حفل موسيقي

وقالت الشرطة الأمريكية، إن حادث إطلاق النار بتكساس وقع عقب حفل موسيقي، فجر أمس الأحد، بمنزل في مدينة جاسبر، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» الأمريكية.

ويبلغ عدد سكان مدينة جاسبر نحو 6 آلاف و800 شخص.

أعمار الضحايا بين 15 و19 عاما

وتراوحت أعمار ضحايا إطلاق النار بتكساس بين 15 و19 عامًا، وفقا لما ذكره موقع «إيه بي سي 7 شيكاغو» الأمريكي.

وفي 16 فبراير الماضي، أعلنت شرطة تكساس، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمركز «سييلو فيستا» التجاري، مؤكدة تمكنها من اعتقال مشتبه به، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يكرر في تصريحاته عقب حوادث إطلاق النار، حث الكونجرس على التحرك بسرعة لحظر الأسلحة الهجومية.

من جانبه، أشار المدير المشارك لمركز حلول العنف المسلح في جامعة «جونز هوبكنز» في «بالتيمور» الأمريكية، جوش هورويتز، إلى العيش حاليا في بلد جعل العنف المسلح أمرا طبيعيا من خلال أي مخاوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.