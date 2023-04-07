مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالأغوار

أفادت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، بأن الجيش الإسرائيلي يبحث عن منفذي عملية إطلاق النار في منطقة الأغوار والتي أدت مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في هجوم، بحسب مصادر إعلام إسرائيلية.

وأضافت أبوشمسية أن منفذي الهجوم تمكنوا من الانسحاب من منطقة الأغوار والهرب من محيط مكان العملية، وهو ما دفع قوات الاحتلال لإغلاق منطقة الحمراء القريبة من مفترق طرق بلدة أريحا وتمشيطها أمنيًا وعسكريًا للبحث عن منفذي العملية.

وكشفت مراسلة القاهرة الإخبارية أن سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في عملية البحث عن منفذي الهجوم.