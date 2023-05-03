بريطانيا تنفي الانحياز لأي مرشح محتمل بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

نفت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، انحياز رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إلى أي من المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة «ايفيننج ستاندارد» البريطانية قبل قليل.

جاء النفي البريطاني بعد زيارة لحاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتس، للعاصمة البريطانية لندن، ولقائه مع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وكذلك زيارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى اسكتلندا، وعدم لقائه أي من المسؤولين البريطانيين.

استعدادات الحزب الجمهوري للانتخابات

ويستعد ديسانتس وترامب لخوض حملة انتخابات داخل الحزب الجمهوري، للفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية، في منافسة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.و

كان حاكم فلوريدا قد التقى بوزيرة التجارة الدولية في بريطانيا، كيمي بادنوش.

في المقابل، لا يُعتقد أن ترامب التقى بأي وزير في مجلس الوزراء عندما سافر أيضًا إلى المملكة المتحدة مؤخرًا، وسافر إلى اسكتلندا حيث زار ملاعب الجولف الخاصة به.

وشارك ترامب في حفل في منتجع ترامب للجولف الدولي في أبردينشير، باسكتلندا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية تفضل ديسانتس من خلال استقباله خلال الزيارة، نفى مقر رئيس الوزراء في 10 داوننج ستريت ذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: «ديسانتس هو حاكم ولاية فلوريدا، وهو اقتصادي كبير، يقوم بقدر كبير من التجارة مع المملكة المتحدة».

عدم الانحياز إلى أي طرف

وبعد سؤال بشأن ما إذا كان يبدو أن الحكومة البريطانية تنحاز إلى أي طرف في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أضاف المتحدث: «أختلف مع ذلك»، مضيفًا أنه «من المفهوم أن تلتقي بادنوش، بصفتها وزيرة التجارة، مع اقتصادي كبير، مثل حاكم فلوريدا».

بعد زيارة ديسانتس، نشر تفاصيل الاجتماع مع كليفرلي على موقعه على الإنترنت، قائلاً: «لطالما كانت المملكة المتحدة شريكًا قويًا للولايات المتحدة».

وأضاف: «ستواصل فلوريدا العمل مع أصدقائنا هنا في المملكة المتحدة، للحفاظ على علاقة قوية تفيد المصالح الاقتصادية لكل من فلوريدا والمملكة المتحدة».