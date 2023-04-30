أكبر مسجد في بريطانيا يحتفل بتتويج الملك تشارلز الثالث

استضاف أكبر مسجد في بريطانيا، الواقع في موردن، حدثًا تاريخيًا هذا الأسبوع لإحياء ذكرى التتويج المرتقب للملك تشارلز الثالث والاحتفال به، بحسب ما ذكرته «This is local London» البريطانية.

تعرف على كبار الضيوف والمتحدثين

وقد استمتع بالحدث أكثر من 700 ضيف من بينهم سياسيون، وفرقة ضخمة من أكثر من 50 فردًا من القوات المسلحة، وخدمات الطوارئ، وقادة المجتمع والدينيين والجمعيات الخيرية بما في ذلك الفيلق البريطاني الملكي.

ومن كبار الضيوف والمتحدثين:

- نائب الملازم أول، كريس كوتون، ممثلاً جلالة الملك تشارلز الثالث.

- نائب الأدميرال فيل هولي سي بي يمثل القوات المسلحة البريطانية.

- مساعد مفوض شرطة العاصمة، لويزا رولف.

تنظيم ورعاية الحدث

وتم تنظيم الحدث من قبل افتخار شودري، عمدة رونيميد السابق، وقال رفيق حياة، رئيس جمعية الأحمدية الإسلامية في المملكة المتحدة، الذي ترأس الحدث، إن شهر رمضان الماضي ساعد الأعضاء في خدمة منشئهم، وقدم الدعاء والتمنيات الطيبة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث.

وتضمن حفل الاستقبال والعشاء الذي أقيم بهذه المناسبة، يوم الأربعاء الماضي، تنظيم جولات مصحوبة بمرشدين لمسجد بيت الفتوح في موردن، وزيارة الساري والمبنى الإداري ومرافق المؤتمرات، التي أعيد بناؤها مؤخرًا.

وقد حظي الحفل برعاية جمعية الحكماء المسلمين الأحمدية، واستضافته منظمة المشي الخيرية من أجل السلام، التي جمعت ما يقرب من 9 ملايين جنيه إسترليني لحساب أكثر من 600 جمعية خيرية بريطانية.

وتستمر الاحتفالات في يوم التتويج حيث يبرز أكبر مسجد الرايات لدعوة الجيران والأصدقاء لتناول الشاي والسمبوسة يوم الأحد 7 مايو من الساعة 1 إلى ساعة 6 مساءً.