الناجي من جريمة الوراق: «المتهم كان هيموتنا كلنا واتفاجئنا بالسلاح في إيده» 

روى شقيق الشاب «ر. ف»، 49 سنة، سائق توك توك، الذي قتل على يد زوج شقيقته بأحد الشوارع الجانبية ناحية كورنيش النيل في منطقة الوراق بالجيزة، نتيجة خلافات أسرية، أن الواقعة نتيجة خلافات بينهم وبين المتهم منذ 4 أشهر، بعد أن اعتدى المتهم على زوجته بسبب اعتراضها على عدم إنفاقه عليها وعلى أولاده، وقامت بالشكوى منه عما فعله معها، وتركت له المنزل واستقرت في منزل عائلتها، وعندما علم توجه خلفها وقام بالاعتداء عليها، وعندما تدخلت أسرتها أخرج سلاح أبيض من طيات ملابسه، وسدد طعنة للضحية في الرقبة، وأصابه في يده.

المتهم كان هيخلص علينا كلنا

وأوضح شقيق الضحية في حديثه لـ«الوطن»: «المتهم كان هيخلص علينا كلنا بسبب أننا تدخلنا للدفاع عن شقيقتنا، وقت الواقعة كنا نازلين نشتري حاجات للمنزل وفوجئنا به يحمل بيده سلاح أبيض، وينوي الاعتداء على شقيقتنا، وقبل الواقعة بـ15 يومًا تصادف معها في أحد الأسواق واعتدى عليها بالضرب المبرح لولا تدخل الأهالي»، مطالبًا بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت عندما كانت الساعة تشير عقاربها إلى العاشرة من مساء أول أمس، وورد لقسم شرطة الوراق، بلاغ يفيد بمقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب أنهى حياة شقيق زوجته طعنا بسلاح أبيض نتيجة خلافات أسرية، إذ أصابه بجرح طعني تسبب في مقتله، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تعرف على العقوبة القانونية

وقال حمدي العربي الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.