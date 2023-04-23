مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق في الوراق

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى صدمتهما سيارة ملاكي أثناء عبورهما الطريق، وتم نقل الجثة والمصابة إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطفلتين، وعلى الفور انتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها صاحب محل ملابس 30 سنة بسرعة جنونية اصطدم بطفلة 10 سنوات توفيت في الحال وصديقتها 12 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وذلك أثناء عبورهما الطريق، وبسؤال والد المتوفية أفاد أن ابنته وصديقتها كانتا في حديقة المطار بإمبابة وأثناء عودتها للمنزل اصطدمت بهما السيارة، واتهم قائد السيارة في وفاة ابنته بسبب السرعة الجنونية، تم التحفظ على السيارة وألقى القبض على قائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.